السفيرة الامريكية تحذر عبر شفق نيوز من "أفعال مخيفة": العراق لايريد الانجرار للصراع في المنطقة

2024-11-25 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت السفيرة الامريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي من ردود أفعال "مخيفة" ناجمة عن توسيع دائرة الصراع، مشيرة إلى ان بغداد لا نريد الانجرار لدائرة الصراع.

وقالت رومانسكي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الولايات المتحدة الأمريكية وادارة الرئيس بايدن ملتزمون بخفض التصعيد باي شكل من الاشكال وبكل الطرق الممكنة، لأن النتائج وردود الأفعال ممكن أن تكون مروعة بل مخيفة".

وأضافت أنه "لهذا تعمل ادارة الرئيس بايدن بلا ملل ولا كلل الى اخر يوم في إدارته إلى خفض التصعيد الوصول الى حلول مستدامة لوقف اطلاق النار واطلاق سراح الراهن وكذلك ايصال المساعدات الانسانية قدر المستطاع الى لبنان وغزة والضفة الغربية وجميع مناطق الصراع المحتدمة المواقف فيها".

وتابعت "نحن في موقف قوي بفعل ذلك وجهودنا مستمرة، و نحن نحاول ونؤكد بان العراق لا يود الانجرار الى دائرة الصراع لا للحكومة العراقية ولا الشعب العراقي يرغبون بذلك، لهذا لن ندخر أي جهد ممكن في سبيل تحقيق التهدئة".

وسبق ان وجّهت وزارة الخارجية العراقية، رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على تهديدات اسرائيل بالاعتداء على العراق.

التهديدات الاسرائيلية جاءت عبر وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي حمّل الحكومة العراقية مسؤولية "كل ما يحدث على أراضيها"، مشدداً على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.

وتتبنى فصائل مسلحة عراقية صاروخية وعبر طيران مسيّر على جنوب اسرائيل، ضمن ما يعرف بمعركة الإسناد مع حزب الله في لبنان وحماس في غزة.