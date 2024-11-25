2024-11-25 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الاثنين، خلال ترؤسه اجتماع رؤساء الكتل النيابية، على أهمية التصويت على قانون العفو العام أولا بين حزمة التشريعات في مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ترأس اليوم الاثنين، اجتماع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل بناية مجلس النواب، وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المطروحة على الساحة".

وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على "ضرورة أن تكون وحدة الصف العراقي، ماثلة بين أعين ممثلي الشعب، ودعم عمل الرئاسات الثلاثة، في الدفاع عن العراق، حيث العراق اليوم يتعرض لتهديدات خارجية".

وأضاف المشهداني أن "أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، وأذكر أننا جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره".

وحول ملف التشريعات النيابية المزمع إقرارها، أكد المشهداني، أن "من الأفضل ان نصوت على قانون العفو العام اولا لما تتعلق به من حقوق أناس مظلومين".

هذا واستمع رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، الى وجهات النظر المختلفة لرؤساء الكتل النيابية والحلول المقترحة حول الملفات الخاضعة للنقاش في هذا الاجتماع.