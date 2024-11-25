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ثلاثة انتصارات و4 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

ثلاثة انتصارات و4 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات و4 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
2024-11-25 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، سبع مباريات ضمن منافساتالجولة السادسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق البيشمركة على مضيفة ميسانبنتيجة  1-0، بينما تعادل فريق الاتصالاتمع ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 0-0، في حين فاز فريق الحسين على ضيفه المصافي بنتيجة1-0 .

هذا وتعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه الجولان سلبياً 0-0،كما تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع ضيفه الصناعة 1-1، وتعادل فريق الفهد معضيفه الكاظمية سلبياً 0-0، بينما فاز فريق الغراف على مضيفه مصافي الجنوب بنتيجة1-0 .

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