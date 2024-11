2024-11-25 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اوصي القضاء العراقي، مساء اليوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بشان التسريب الصوتي المنسوب إلى مستشار رئيس الوزراء، يزن الجبوري. وقالت مصادر مطلعة لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “عددا من النواب تقدموا بشكوى ضد مستشار رئيس الوزراء، يزن الجبوري، بعد التسريب الصوتي المنسوب اليه”. وأضافت، ان “القضاء العراقي وعلى إثر الشكاوى النيابية، أوصى بفتح تحقيق …

