محافظ بغداد يوجه بتنفيذ حملة تنظيف كبرى لمدخل العاصمة الشمالي

2024-11-25 19:10:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة تنظيف كبرى لإزالة المشوهات عن مدخل العاصمة الشمالي بغداد- الموصل.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعاً موسعاً عقد اليوم بحضور الوكيل البلدي لأمانة بغداد رزاق اليعقوبي واللواء جاسم الزبيدي المنسق الأمني لمكتب رئيس مجلس الوزراء واللواء خضير ممثل مديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ومدير بلديات محافظة بغداد ومدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد ومدير شركة بغداد الهندسية المنفذ للمشروع للتباحث حول تهيئة متطلبات افتتاح المقطع الاول من المشروع في العشرين من الشهر المقبل".وأضاف البيان، أن"العلوي وجه بتنفيذ حملة تنظيف كبرى خلال الأيام المقبلة باشراك الجهود الخدمية والبلدية ذات العلاقة لرفع الأنقاض والنفايات والمشوهات على جانبي طريق مدخل (بغداد_الموصل)".وأشار العلوي - بحسب البيان- إلى" اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع رمي النفايات والانقاض على جانبي الطريق بعد افتتاحه"،موضحا أن "العمل سيوزع على الدوائر الخدمية المشاركة بالحملة اذا سيتم تكليف كل مديرية بجزء من العمل لضمان إنجاز حملة تنظيف كبرى لرفع النفايات والانقاض ومخلفات البناء المشوهات على جوانب الطريق".