الاطاحة بداعشي خطير جنوب بغداد

2024-11-25 19:10:09 - المصدر: الفرات نيوز



‏بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع،

‏وعبر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها من الاطاحة بعنصر ارهابي خطير شغل العديد من المناصب لدى عصابات داعش الارهابية في قضاء هيت سابقآ، جاء القبض من خلال كمين محكم نفذه رجال المديرية في منطقة هور رجب ، صادره بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب،تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة إلى القضاء،

‏وتعاهد وزارة الدفاع الشعب العراقي انها ستكون السور الأمين لحماية الوطن والسيف الذي يقطع اذرع الإرهاب.

