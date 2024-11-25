رسميا.. غيابات بالجملة تضرب ريال مدريد في مواجهة ليفربول

2024-11-25 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الإثنين، (25 تشرين الثاني 2024)، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفربول المقررة بعد غد الأربعاء في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب ستة لاعبين أساسيين عن الريال وهم، ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال وأوريلين تشواميني ورودريغو جويس وفينيسيوس جونيور.

ويغيب اللاعبون الستة بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة، وكان فينيسيوس آخر المنضمين لقائمة المصابين في الريال، حيث أصيب البرازيلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى خلال مشاركته في فوز فريقه على نظيره ليغانيس 3-0 أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد لخوض مباراة ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران غونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران غارسيا - روديغر - ميندي - راؤول أسينسيو.

الوسط: بيلينغهام - كامافينغا - فالفيردي - مودريتش - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: مبابي - إندريك - إبراهيم دياز - غونزالو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة "12 نقطة"، بينما يحتل ريال مدريد المركز الـ18 برصيد ست نقاط، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن، آخر المراكز التي تحمل صاحبها مباشرة إلى دور الـ16.



