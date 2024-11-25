مصرف التنمية يكشف عن "محاولة إبتزاز" ويؤكد: مستمرون بكافة فعالياتنا

2024-11-25 19:20:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضح مصرف التنمية الدولي، الاثنين، ما جرى اليوم امام مقره الرئيسي في بغداد، فيما أشار الى الاستمرار بكافة فعالياته ونشاطاته. وقالت إدارة المصرف في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، فوجئنا اليوم بمحاولة مجموعة غير معرفة لدينا وليسوا زبائن المصرف، بمحاولة افتعال مشكلة مع الحرس المكلفين بحماية المصرف، الغرض منها إثارة الفتنة والبلبلة وتشويه السمعة والابتزاز ونشر الاشاعات المغرضة لاستخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المصرف، مبينة ان هذه ليست المرة الاولى للتعرض لمثل هكذا هجمات. وأضاف البيان بناء عليه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم عبر القضاء العراقي العادل وتمت اتخاذ كافة التدابير والإجراءات، لافتة الى أن العمل في المصرف وفروعه كافة مستمر بكافة فعالياته ونشاطاته بشكل طبيعي ولم يؤثر على سير العمل. وأكد أنه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يقوم بتشويه صورة المصرف وتضليل الرأي العام.