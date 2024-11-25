الدولار يتراجع من أعلى مستوى في عامين.. لهذا السبب

2024-11-25 19:20:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع الدولار، الاثنين، بعد موجة صعود مؤخرا إثر افتراض المستثمرين أن ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت في منصب وزير الخزانة سيطمئن سوق السندات ويخفض العائد على السندات. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام ست نقاط أساس إلى 4.361 بالمئة بعد ترحيب سوق السندات باختيار ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة. ومع ذلك، أبدى بيسنت تأييده العلني لصعود الدولار ودعم الخطط المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية، مما يشير إلى أن أي تراجع في العملة قد يكون عابرا. وارتفع الدولار لمدة ثمانية أسابيع متتالية وسط رهانات على أن سياسات ترامب من شأنها أن تؤدي إلى تزايد التضخم ودعم الدولار بشكل أكبر. وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات واحدا بالمئة إلى 107.22 بعد بلوغ أعلى مستوى في عامين عند 108.090 يوم الجمعة. وتراجع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 154.25 ين وابتعد أكثر عن أعلى مستوى سجله في الآونة الأخيرة عند 156.76 ين. وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.0485 دولار وابتعد عن أعلى مستوى في عامين عند 1.0332 دولار. ولامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة عند 1.2484 دولار. وارتفع اليوم الاثنين 0.3 بالمئة إلى 1.2562 دولار. لكنه ظل أدنى من أعلى بقليل من أعلى مستوى بلغه في الأسبوع الماضي عند 1.2714 دولار. وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت بتكوين إلى 98126 دولارا وسط الإقبال على جني الأرباح بعد وصولها إلى 99830 دولارا في الأيام القليلة الماضية. وقفزت بتكوين بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية بدعم من توقعات بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية على العملات الرقمية.