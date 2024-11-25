2024-11-25 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم مدرب الشرطة أحمد صلاح، يوم السبت، اعتذاراًلجمهور النادي، بعد النتائج السلبية في المباريات السابقة، فيما أشار إلى أنمباراة الغد ضد الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا فرصة لمصالحة الجماهير.

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشرطة والوصل،ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة ابطال آسيا لأندية النخبة: "نعتذرللجماهير والإعلام الرياضيّ على النتائج السابقة، ومباراةُ الغد سنصالحُ فيهاالجميع".

وأضاف: غداً نبحثُ عن الفوزِ فقط، ونتيجة المنتخب أعطتنادافعًا معنويًا كبيرًا لتحقيقِ الانتصار"، مشيراً إلى أن "التوقفُ شهدَعودةَ المصابين، وخضنا وحداتٍ تدريبيةً بانتظام، فضلاً عن المباراتين التجريبيتين".

وأكد مدرب الشرطة، أن "جمهور النادي هو الرقم (1)،وهو الداعمُ والساندُ الحقيقيّ، ونعول على حضورهم يوم غد".

من جانبه، ذكر مهاجم الشرطة مهند علي "ميمي"،أن "مباراةُ الغد مهمةٌ، وجميعُ اللاعبين في أتم الجاهزيّة، وهناك تطلعُ إلىتقديمِ مستوى يليقُ بسمعةِ الكرة العراقيّة"، مبيناً أن "الفوزُ هومطلبنا الوحيد في هذه المباراة، وأملنا هو إسعادُ الجماهير".