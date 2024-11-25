2024-11-25 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عُقد، اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفنيّ الخاصّ بمباراةِ الشرطة العراقيّ والوصل الإماراتي التي تجري ضمن الجولةِ الخامسة من بطولةِ دوري أبطال آسيا النخبة، وذلك في فندقِ رويال بمحافظةِ كربلاء.

وتم تحديدُ الأطقم الخاصّة بالفريقين، حيث سيرتدي فريقُ الشرطة العراقي الزي الأخضر الكامل، وحارس مرماه بالزي الرصاصي الكامل، بينما سيرتدي فريقُ الوصل الإماراتي الأصفر الكامل وحارسه الأسود الكامل، في المباراةِ التي يحتضنها ملعبُ كربلاء عند الساعة السابعة مساءً.

كما تناول المؤتمرُ الفنيّ تثبيتَ التعليمات المتعلقة بالبُطولة، بما يشمل الجوانبَ الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنيّة، بالإضافةِ إلى أمورِ التسويق، والتوجيهات الطبيّة والإعلاميّة.

وحضر المؤتمر من فريق الشرطة المديرِ الإداريّ للفريق هاشم رضا، ومدير العلاقات علي صيوان، ومسؤول التجهيزات بلال حسين.