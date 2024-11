ذي قار تدعو الخريجين المشمولين بدرجات الاستثناء لاستكمال استمارات التعاقد

2024-11-25 19:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:دعا المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار الخريجين المشمولين بكتاب الاستثناء ضمن الدرجات الوظيفية البالغ عددها 9577 درجة إلى سحب ثلاث نسخ من استمارة العقد وملء جميع المعلومات الواردة فيها، استعدادًا لاستكمال إجراءات التعاقد. وأوضح المكتب الإعلامي أن الإعلان عن الوحدات الإدارية التي سيتم التعاقد معها سيجري تباعا عبر...

