مجلس ذي قار يعقد جلسته غدا لمناقشة عدد من القضايا الخدمية

2024-11-25 19:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن المكتب الإعلامي لمجلس محافظة ذي قار عن جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد يوم غد الثلاثاء الموافق 2024/11/26 في مديرية ماء ذي قار الساعة الحادية عشرة صباحا، لمناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح البيان أن الجلسة ستتضمن استجواب محافظ ذي قار ومناقشة خطة إنعاش الأهوار،...

