انقلاب مركبة غرب الناصرية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 6 آخرين

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بمصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين نتيجة انقلاب مركبة من نوع كيا عند مدخل الناصرية الغربي صباح اليوم. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي للمركبة، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها وانقلابها. وأضاف أن فرق الإسعاف...

