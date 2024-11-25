2024-11-25 19:36:04 - المصدر: ايشان

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، أن الهدنة التي ترعاها واشنطن ستراقبها 5 دول أخرى. وقال نائب رئيس مجلس النواب، إن “الهدنة تتضمن انسحاب الكيان الصهيوني من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوما”. وأشار إلى أنه “لا عقبات أمام تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في لبنان”. وبحسب مسؤول إسرائيلي، قال لهيئة البث […]

ظهرت المقالة تصريح لبناني رسمي: الهدنة المرتقبة ستراقبها 5 دول.. وتتضمن انسحاب الكيان من الجنوب أولاً على ايشان.



