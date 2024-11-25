2024-11-25 20:27:04 - المصدر: ايشان

تأكيداً لما نشرته منصة “إيشان”، يوم أمس، فإن هيئة المساءلة والعدالة، وجهت طلبًا رسميًا إلى مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراءات بحق خميس الخنجر، على خلفية تصريحاته التي أطلقها أول أمس في مؤتمر دولي بدهوك. وأكدت، الهيئة، أن “الخنجر لم يصف داعش بالإرهابية بل برر أفعالها”، مشيرة إلى أنه “مارس الطائفية والتحريض في تصريحاته”. وأوضحت أنه “وفقًا […]

ظهرت المقالة تأكيداً لمصادر “إيشان”.. المساءلة والعدالة تطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخنجر: خطابه عنصري وطائفي أولاً على ايشان.



