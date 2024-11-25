وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية مشاريع الدورات ‏المركبة في المحطات الغازية

2024-11-25 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء زياد علي ‏فاضل اليوم الاثنين، مع شركة شنغهاي الصينية تسريع وتيرة مشاريع الدورات المركبة، تعزيزاً للتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وزير الكهرباء زياد علي ‏فاضل ترأس اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين, مع وفد شركة شنغهاي الصينية، لمتابعة مسار تنفيذ مشاريع الدورات ‏المركبة في المحطات الغازية وخطوات تسريع العمل.‏

ووفقا للبيان؛ أن الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج وعدد من المديرين العامين، شهد مناقشة اربعة ‏محاور رئيسة ركزت على مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها شنغهاي في عدد من المحطات الغازية ‏في البلاد، وتطوير آليات الصيانة الموثوقة للوحدات التوليدية، وضمان انسيابية وصول المعدات وقطع ‏الغيار، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في محطة واسط الحرارية.‏

وأشار البيان إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية وتعزيز أدائها، بما ‏يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها للمواطنين.