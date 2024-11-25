في اربيل وكركوك.. مصرع شاب غرقا ووفاة واصابة 10 اشخاص في حادث سير "مروع"

2024-11-25 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بمصرع شاب ثلاثيني غرقا في نهر الزاب الكبير في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادثاً وقع مساء اليوم، حيث قضى شاب ثلاثيني غرقا في نهر الزاب الكبير أثناء ذهابه في رحلة لصيد السمك".

وأضاف أن "الشاب يدعى (كاروان سيامند كريم) ويبلغ من العمر 35 عاما، حيث غرق في النهر بعد أن علقت قدمه في شباك للصيد"، مشيرا إلى أن "الشاب كان يعمل عنصرا في القوات الامنية".

وفي كركوك؛ أفاد مصدر بدائرة المرور مساء يوم الاثنين، عن وفاة ثلاثة مدنيين واصابة سبعة اخرين بحادث سير مروع شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم واصيب سبعة اخرين اثر اصطدام بين سيارتين نوع تويوتا تسبب عنها اصطدام السيارتين على طريق كركوك - طقطق (55 كم شمال كركوك).

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة نقلت الجثث الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".