2024-11-25 20:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين، مذكرة استدعاء لرئيس حزب السيادة المستقيل خميس الخنجر. ووفقا لمذكرة قضائية حصلت عليها (المدى)؛ جاء فيها أنه "اقتضى حضورك أمام هذه المحكمة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وذلك للتحقيق بخصوص ما ورد بالشكوى المقدمة ضدك من قبل الممثل القانوني للهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وذلك عن […]

The post القضاء يستدعي خميس الخنجر للتحقيق appeared first on جريدة المدى.