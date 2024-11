2024-11-25 20:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال. وقال خامنئي، خلال لقائه جمعه من أعضاء من الباسيج من مختلف أنحاء إيران: "يجب إصدار حكم الإعدام" بحق قادة إسرائيل "المجرمين"، مضيفاً: "مذكرة الاعتقال لا تكفي، يجب إصدار حكم بالإعدام بحق نتنياهو". […]

The post خامنئي: أمر الاعتقال بحق نتنياهو لا يكفي ويجب الحكم بالإعدام appeared first on جريدة المدى.