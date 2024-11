2024-11-25 20:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى يدفع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، نحو تعديل قانون الانتخابات، بما يضمن تعزيز حظوظه السياسية، ومناكفة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. وشهد العراق تغييرات متكررة في نظامه الانتخابي خلال خمس دورات تشريعية، إذ اعتمدت غالبية تلك الانتخابات على نظام "سانت ليغو" بمعادلة 1.7. وأما الانتخابات الأخيرة التي أُجريت […]

