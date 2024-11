ماء ذي قار تعلن انقطاع المياه في صوب الشامية غدا بسبب أعمال التعارضات

2024-11-25 20:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية ماء ذي قار عن انقطاع المياه في مناطق صوب الشامية يوم غد الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، بسبب أعمال التعارضات المتعلقة بمشروع كورنيش الناصرية. وأهابت المديرية في بيان لها بمواطني تلك المناطق ملء خزانات المياه لمواجهة فترة الانقطاع، مشيرة إلى أن العمل يهدف لتحسين الخدمات المقدمة،...

