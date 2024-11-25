نتائج التعداد ترفع مقاعد الإقليم في البرلمان الاتحادي إلى 14%

2024-11-25 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن الزيادة المرتقبة في عدد مقاعد البرلمان العراقي لمحافظات إقليم كردستان، بناءً على نتائج التعداد السكاني الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد مقاعد البرلمان العراقي سيشهد زيادة بمقدار 121 نائباً ليصبح المجموع 450 نائباً بدلاً من 329 نائباً حالياً".

وأضاف أن "حصة محافظات إقليم كردستان ستزيد بمقدار 14 نائباً تقريباً، استناداً إلى الزيادة السكانية التي أظهرتها نتائج التعداد، حيث يشكل سكان الإقليم نحو 14% من سكان العراق، ما ينعكس على عدد مقاعد باقي المحافظات وفقاً لتوزيع السكان".

جاء إعلان هذه الزيادة استناداً إلى التعداد السكاني الشامل الذي أجرته وزارة التخطيط مؤخراً، وهو الأول منذ سنوات طويلة.

ويهدف التعداد إلى تحديد التوزيع السكاني الحقيقي لمختلف المحافظات العراقية، ما يساعد في إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وضمان تمثيل متوازن في مجلس النواب وفقاً للنسب السكانية.