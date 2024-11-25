ديالى تحصن نفسها من الموجة المطرية وتحشد الجهود بـ3 توجيهات

2024-11-25 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، اصدار ثلاثة توجيهات بشأن الموجة المطرية الثانية في المحافظة.

وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "أغلب مناطق ديالى شهدت في الساعات الماضية هطول امطار بمعدلات متفاوتة لكنها لاتزال ضمن حدود السيطرة من ناحية التصريف في بعقوبة وبقية المدن الرئيسية لكن وفق الانواء الجوية ستكون هناك معدلات أعلى للأمطار، أي أننا أمام موجة مطرية ثانية ربما تكون غزارتها في الجزء الشرقي والشمالي من المحافظة".

وأضاف أنه "تم توجيه دوائر المجاري بالاستنفار وتحشيد كل الجهود لتصريف مياه الامطار بالاضافة الى تفعيل دور خلية الازمة الحكومية لمتابعة ملف السيول ضمن قواطع شرق وشمال ديالى اذا ما كانت معدلات الهطول مرتفعة بالإضافة الى التنسيق مع بقية الدوائر للاستعانة بالجهد الخدمي عند الضرورة".

وأشار الى أنه "ستبقى دوائر المجاري في حالة استنفار على مدار الساعات الماضية مع ضمان عمل كل المحطات لتصريف مياه الامطار لخلق مرونة عالية تمنع غرق الأزقة والأحياء والأسواق".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، توقع عودة هطول الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأسبوع الحالي.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، إن الأمطار تعود إلى البلاد حيث من المتوقع أن تشهد الأقسام الغربية وأجزاء متفرقة شمالي بغداد وصلاح الدين وديالى تساقط زخات مطر متفرقة عشوائية، مبينا أن وجود حالة ماطرة للمناطق الجنوبية، فضلا عن استمرار عودة الأمطار في آخر اسبوع من الشهر.

وأضاف أن هناك نزولا علويا باردا ناجم عن موجة قطبية باردة تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة بفارق كبير قد تسبب سقوط ثلوج شمالي العراق.