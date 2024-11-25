العراق يطلق مبادرة "لها" لتمكين المرأة وعدة قرارات بينها إنشاء قرى زراعية ذكية للنساء

2024-11-25 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذ المجلس الأعلى لشؤون المرأة، يوم الاثنين، في الاجتماع الدوري الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدة قرارات تخص المرأة العراقية، بينها إنشاء قرى زراعية ذكية للنساء بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وإطلاق مبادرة "لها" لتمكين المرأة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وجرت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".

وبحسب البيان: "بارك المجلس نجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، والذي يعد خطوة تنموية مهمة لرسم خارطة المستقبل، خصوصاً وأنه سيشكل قاعدة بيانات مهمة عن وضع المرأة داخل المجتمع، وإعداد الخطط اللازمة للارتقاء بواقعها".

ولفت إلى أنه "جرى خلال الاجتماع توجيه الوزارات بضرورة إشراك أكبر عدد من النساء المؤهلات من ذوات الكفاءة في إدارة الأقسام، وتمكينهنّ من تولي المناصب العليا، بالاضافة الى دعم النساء وضمان استفادتهنّ من البرامج الاجتماعية من خلال راتب الرعاية الاجتماعية، والقروض الميسرة لهنّ للعمل في المشروعات الصغيرة المدرة للدخل".

وجرى التصويت على إطلاق مبادرة (لها) التي تتضمن عدة برامج تهدف الى تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز قدراتهنّ، منها مبادرة افتتاح مراكز محو الأمية للنساء في بغداد والمحافظات، ومبادرة التوعية من الأمراض النفسية والجسدية الشائعة، وكذلك التوجيه بتخصيص مركز للمرأة والطفل في كل محافظة، وإنشاء قرى زراعية ذكية للنساء بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، فضلاً عن الموافقة على تدريب (500) شابة مهندسة زراعية، من غير الموظفات، بالتعاون مع أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات".

وتابع: "من أجل تعزيز كفاءة ومهارة الموظفات، أقر الاجتماع إقامة الندوات التخصصية النسوية، في العديد من الجوانب، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركتها وفاعليتها في القطاع الحكومي، كذلك جرت متابعة مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وما يتعلق بالمرأة في مواده، والتسريع بإجراءاته، كما تابع المجلس مراحل انجاز منصة (عين المرأة وبنك أفكارها) بنسختها التجريبية".

وبين أن "المجلس اتخذ عدداً من القرارات الأخرى، من بينها، إطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والموافقة على تسمية أحد الجسور باسم إحدى الشخصيات النسوية العراقية البارزة، وإقامة مهرجان شعري سنوي للنساء".

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش موضوع الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزّة ولبنان، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، وإطلاق حملة اغاثة من قبل المجلس الأعلى للمرأة لضيوف العراق من فلسطين ولبنان".