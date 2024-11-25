القضاء العراقي يستدعي خميس الخنجر للتحقيق

2024-11-25 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي يوم الاثنين، مذكرة استدعاء لرئيس حزب السيادة المستقيل خميس الخنجر.

ووفقا لمذكرة قضائية وردت لوكالة شفق نيوز؛ جاء فيها أنه "اقتضى حضورك أمام هذه المحكمة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وذلك للتحقيق بخصوص ما ورد بالشكوى المقدمة ضدك من قبل الممثل القانوني للهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وذلك عن قيامك بالاساءة لمؤسسة من مؤسسات الدولة وفق أحكام المادة (226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل)".



