وضعوها بأمعائهم.. اعتقال 3 تجار مخدرات أجانب في أربيل

2024-11-25 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديريةأسايش أربيل، مساء الاثنين، اعتقال ثلاثة تجار مخدرات يحملون جنسيات أجنبية،يتاجرون بالمواد المخدة في إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية وبعد تعقب من قبل قوات الأسايش، وبأمرمن قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يحملون جنسيات أجنبيةوهم بأسماء (ب،و،ز) (ب،ع،ح) (ش،ع،ح)".

وأوضحت أن"المتهمين قاموا بتهريب مواد مخدرة من بوابة (باشماخ) إلى إقليم كوردستان،حاملين في أمعائهم مواد مخدرة من نوع (هيروين) على شكل كبسولات لغرض الاتجار بهافي أربيل".