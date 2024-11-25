مسؤول أمريكي يكشف عن الموعد المتوقع للموافقة على اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله

2024-11-25 21:25:21 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





كشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن إسرائيل ولبنان قد اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، ومن المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق يوم الثلاثاء. الاتفاق يتضمن فترة انتقالية لمدة 60 يوماً، حيث ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني بالقرب من الحدود. كما ستتم مراقبة التنفيذ عبر لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة. وفي خلفية المفاوضات، كانت هناك عقبات تتعلق بمذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين، قبل أن يتم حل الأزمة بين إسرائيل وفرنسا



