الإطاحة بتاجري مخدرات في الأنبار

2024-11-25 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 35 ألف حبة في الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، وبالتنسيق مع قيادة حشد الأنبار، تمكنت من الإطاحة بتاجري مخدرات، وضبط 35 ألف حبة مخدرة بحوزتهما".وأضاف البيان، أنه "جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية مهمة نفذتها القوة في المحافظة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على تاجرين بالمخدرات (الكبتاغون) وضبط 35 ألف حبة مخدرة بحوزتهما، وذلك بعد متابعة ورصد واستحصال الموافقات القضائية".وتابع البيان، أنه "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعقلين والمواد المضبوطة".