الكمارك تعلن المباشرة بعملية ترسيم المصوغات الذهبية في مطار بغداد الدولي

2024-11-25 22:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، المباشرة بترسيم المصوغات الذهبية في كمرك مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "باشرنا بعملية ترسيم المصوغات الذهبية في كمرك مطار بغداد الدولي"، مبينة ان" الفريق الفني المكون من فريق الاتمتة والتصريحة الكمركية ،أكد إنجاز المعاملات تنفيذاً للتوجيهات الحكومية بأتمتة جميع المعاملات الكمركية".وأضافت، أن "عملية الترسيم تشمل التحقق من جودة المصوغات الذهبية وتحديد أوزانها بدقة، إلى جانب مطابقتها للمعايير المعتمدة. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى مكافحة التهريب وتنظيم تجارة الذهب بما يخدم الاقتصاد الوطني".وتابعت، أن "العملية تتم باستخدام أحدث التقنيات، وتحت إشراف فريق مختص لضمان دقة العمليات وسرعتها، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمسافرين والمستوردين".ونوهت، بأن "إدارة كمرك مطار بغداد الدولي، دعت جميع المعنيين إلى التعاون مع فرق العمل وتقديم الوثائق المطلوبة لتسهيل الإجراءات وضمان استكمالها بسلاسة".وأشارت إلى أن "هذه الخطوة، تأتي في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة على السلع الثمينة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية".