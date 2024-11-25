الثقافة: العراق يتقدم على الدول العربية والإقليمية في مجال الإصدارات المترجمة

2024-11-25 22:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، أن العراق يتقدم على الدول العربية والإقليمية في مجال الإصدارات المترجمة، فيما أشارت إلى قطعها شوطاً جيداً في المسار الرقمي وحرصها على توفير بناه التحتية بشكل كامل.وقال وكيل وزارة الثقافة نوفل أبو رغيف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اعتمدت المسار الرقمي سواء في الترجمة أو الأرشفة والطباعة وغيرهما ونحرص على توفير البنى التحتية للانطلاق في فضاءات العالم الرقمي".وأضاف، أن "العراق كان وما زال سباقاً في الترجمة بأحدث ما يتوصل إليه العالم، ما جعلنا متقدمين إقليمياً وعربياً على الدول الأخرى؛ فمنذ السبعينيات يتواصل العراق مع الترجمة واستيعاب أحدث الطروحات والإصدارات العالمية حتى هذه اللحظة".وأكمل، أنه "حدثت تلكؤات عانتها الدولة عموماً، لكن وزارة الثقافة بقيت متواصلة مع هذا الجانب، بتعزيز دور الترجمة الحكومية وتحديث وسائلها رقمياً، مثل دار المأمون للترجمة والنشر ودار الشؤون الثقافية العامة وسواهما من قطاعات الترجمة التابعة للدولة، غير منفصمة العرى عن الجهد الأهلي المؤازر، بل تتسع الرؤى لبروتكولات عالمية بشأن التبادل المعرفي، من خلال الترجمة الرقمية".