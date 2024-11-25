اجتماع أمني لمراجعة الخطط المرسومة وتقييم القواطع والجهد الاستخباري

2024-11-25 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقد اجتماع أمني موسع، اليوم الأثنين، في مقر قيادة العمليات المشتركة برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، و الفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع) ان " رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، ترأسا اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة، بحضور قائد القوات البرية وعدد من القادة ومدراء الصنوف من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ووكلاء الأجهزة الأمنية، ضم عبر دائرة تلفزيونية قادة عسكريين".واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مراجعة الخطط المرسومة في انفتاح القطعات الأمنية وتقييم القواطع والجهد الاستخباري، فضلاً عن التأكيد على أهمية العمليات الاستباقية وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق في مجال العمل الأمني المشترك ومجابهة التحديات".وتابع "ناقش المجتمعون مراجعة العمليات السابقة والمقبلة واستعداد القطعات الأمنية وبناء قدراتها لمختلف صنوف وتشكيلات القوات الأمنية".وواصل "شهد الاجتماع الاستماع إلى إيجاز مفصل عن عمل قواطع العمليات وما تقوم به من مهام أمنية واستخبارية والرؤى المستقبلية ومسك عمق الحدود والتعاون بين قوات الحدود والقوات الأمنية الأخرى".