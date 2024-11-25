النفط يهبط 2% مع قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

2024-11-25 22:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة بعد أن نقل موقع أكسيوس الإلكتروني، الاثنين، عن مسؤول أميركي كبير لم ينشر اسمه قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وبحلول الساعة 1423 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.08 بالمئة إلى 73.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو 2.33 بالمئة إلى 69.58 دولار للبرميل. وقالت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إنها بصدد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع حزب الله لكن لا تزال هناك قضايا عالقة، في حين أبدى المسؤولون اللبنانيون تفاؤلا حذرا لكنهم قالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكن الوثوق به.