الأعرجي ينفي نقل السفير الأذربيجاني رسائل من الكيان الصهيوني إلى العراق

2024-11-25 22:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعنفى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، نقل السفير الأذربيجاني رسائل من الكيان الصهيوني إلى العراق.وقال الأعرجي في تدوينه على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ننفي ما تداولته بعض المواقع، عن قيام السفير الأذربيجاني في بغداد، بنقل رسائل من الكيان المحتل إلى الجانب العراقي".ودعا الأعرجي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.