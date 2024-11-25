مسرور بارزاني يتهم إيران بالهجوم الكيماوي على حلبجة.. مكتبه الإعلامي يوضح حقيقة الادعاء

2024-11-25 22:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، توضيحا بشأن تصريح منسوب لمسرور بارزاني يتهم فيه النظام الايراني بالهجوم الكيماوي على حلبجة.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط) أطلق شخص يدعى جمال مصطفى التكريتي، صهر الدكتاتور العراقي السابق، ادعاءً ينكر فيه الهجوم الكيماوي الذي اقترفه النظام البعثي السابق على حلبجة، وتمادى في ادعائه، ناسباً تصريحاً باطلاً للسيّد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، من أن (طائرتين إيرانيتين قصفتا حلبجة)!".

وأكد البيان، أن "الادعاء عار من الصحة وملفق، ولم يسبق لرئيس الحكومة أن أدلى بمثل هكذا تصريح".

وأضاف، "إن مرتكبي الهجوم الكيماوي على حلبجة هو النظام العراقي السابق بذاته، وكل الأدلة تثبت قطعاً أنه هو من اقترف هذه الجريمة".