2024-11-25 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نفى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، تسلم الحكومة رسالة إسرائيلية من وسيط أذري. وكتب الأعرجي، في تدوينة له على منصة "إكس": "ننفي ما تداولته بعض المواقع، عن قيام السفير الأذربيجاني في بغداد، بنقل رسائل من الكيان المحتل إلى الجانب العراقي". ودعا مستشار الأمن القومي، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في […]

The post هل تلقى العراق رسالة من "إسرائيل"؟ appeared first on جريدة المدى.