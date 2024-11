2024-11-25 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى أكدت وزارة التخطيط، أنّ نتائج التعداد السكاني التي اعلنت اليوم الاثنين، ليست أولية، فيما رجحت زيادة العدد. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ(المدى)، إن "نتائج التعداد السكاني التي أعلنت اليوم هي أولية وليست نهائية"، مبينا أن "النسبة النهائية لا تزيد سكان العراق أكثر من هذا الرقم الذي أعلن الا بعدد قليل". […]

