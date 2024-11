صحة لبنان: 3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

2024-11-25 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على لبنان. وأشارت صحة لبنان الى تسجيل "3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء العدوان على البلاد". وعلى الجبهة الميدانية، أعلن حزب الله إنه أطلق في يوم واحد 350 صاروخا تجاه إسرائيل بينها 17 على تل أبيب، في حين واصلت إسرائيل […]

