سلة العراق تتعرض لخسارة ثانية أمام السعودية في التصفيات المؤهلة للمونديال

2024-11-25 22:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏خسر المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، أمام مضيفه السعودي 66 - 58 نقطة في النافذة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.

وجرت المباراة مساء يوم الاثنين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية، في ثاني مواجهاته في النافذة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وخسر المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الأردني بنتيجة 64 - 73 نقطة في أولى مباريات المنتخبين في النافذة الثانية.

وضمت قائمة المنتخب العراقي التي اختارها المدرب الصربي فازلين ماتيتش 12 لاعبا هم إيهاب حسن، علي علاء، كرار جاسم، حسان علي، فريد رعدي، مراد علي، محمد صلاح، مير نريمان نصر الدين، علي مؤيد، عبدالله حيدر، عباس هادي وديماريو مايفيلد.