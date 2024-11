الكشف عن اتفاق عراقي مصري لإنشاء سكك حديد.. هل سينفذ المشروع؟

2024-11-25 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق عراقي مصري مبدئي، على تأسيس خط سكك حديد لنقل المسافرين والبضائع. وقال الهاشمي، في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع X تابعتها “عراق اوبزيرفر”، إن “(مشروع مثير للتساؤلات)، يتحدث عن اتفاق مبدئي عراقي / مصري على تأسيس خط سكك حديد بين (البصرة …

