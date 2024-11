2024-11-25 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفى العراق رسميا، اليوم الاثنين، الانباء بشأن نقل السفير الأذربيجاني رسالة من “إسرائيل” للعراق. وقال مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي في تدوينة على منصة X وتلقتها “عراق اوبزيرفر”، “تنفي ما تداولته بعض المواقع، عن قيام السفير الأذربيجاني في بغداد، بنقل رسائل من الكيان المحتل إلى الجانب العراقي”. ودعا الاعرجي “وسائل الإعلام إلى …

