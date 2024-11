أبطال آسيا.. الدون يقود النصر للفوز على الغرافة بثلاثة أهداف لهدف

2024-11-25 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الدوحة/ متابعة عراق اوبزيرفر سجل النجم البرتغالي هدفين ليقود فريقه النصر السعودي إلى الفوز على مضيفه الغرافة القطري 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين. وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول بعد دقيقة من بداية الشوط الثاني عبر كرة رأسية بعدما حول عرضية سلطان …

