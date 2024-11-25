2024-11-25 23:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية: البعثات الدبلوماسية ينبغي أن تكون مرآة عاكسة لصورة العراق الحقيقية وما يشهده من استقرار وتطور

أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أن البعثات الدبلوماسية العراقية ينبغي أن تكون المرآة العاكسة لصورة العراق الحقيقية وما يشهده من تطور واستقرار في أعقاب تخطيه التحديات والمخاطر الأمنية التي واجهته.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته في قصر بغداد، اليوم الإثنين 25 تشرين الثاني 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، والسادة وكلاء الوزارة، بالإضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.

وجدد السيد الرئيس في بداية اللقاء التهنئة بالذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية، وانعقاد مؤتمر السفراء الثامن، متمنيا أن تسهم توصياته في تميز مخرجات عمل الدبلوماسية العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن المنطقة تشهد اليوم أوضاعاً معقدة تستوجب جهودا دبلوماسية للحفاظ على العلاقات السياسية الإيجابية مع دول المنطقة، واعتماد لغة الحوار والتفاهم، والعمل والتنسيق المشترك للحد من تصاعد التوترات والأزمات الدولية، وبما يسهم في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

وثمن رئيس الجمهورية الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعمل الدبلوماسي الذي أسهم في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وخدمة أبناء الجالية العراقية في دول العالم المختلفة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية حريصة على دعم عمل البعثات الدبلوماسية العراقية وبما يسهم في تعزيز وتطوير جهودها.

من جانبه أثنى السيد وزير الخارجية على دعم فخامة رئيس الجمهورية المتواصل لعمل البعثات، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية