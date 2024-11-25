2024-11-25 23:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، زيارة العراق غداً الثلاثاء.ودعت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "وسائل الاعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، في مركز البيانات الرقمي داخل مقر الوزارة يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر على ان يكون الدخول حصرا من شارع الوزير مقابل شارع الظلال ."