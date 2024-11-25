أربيل.. القبض على 3 تجار مخدرات حاولوا تهريب "هيروين" عبر أمعاءهم

2024-11-25 23:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأمن (الأسايش) في أربيل، اليوم الإثنين، (25 تشرين الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد القيام بالتعقب من قبل قوات الأسايش وبأمر من قاضي تحقيق ألقت اسايش أربيل القبض على ثلاث متهمين يحملون جنسيات اجنبية وهم باسماء (ب،و،ز) (ب،ع،ح) (ش،ع،ح) حيث قاموا بتهريب مواد مخدرة من بوابة (باشماخ) الحدودية الى اقليم كردستان".

وأشار الى، ان "المتهمين حاولوا تهريب المخدرات من نوع (هيروين) عبر امعاءهم حيث كانت شكل كبسولات ولغرض الاتجار بها في أربيل".