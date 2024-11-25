ضبط 11 عجلة محملة بأدوية مخالفة للشروط الصحية في بغداد

2024-11-25 23:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ضبط 11 عجلة حمل كبيرة بداخلها ادوية مخالفة للضوابط والشروط الصحية شمال شرق بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بجهد استخباري وتنسيق عالي المستوى تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (الأجهزة الاستخبارية، هيئة التفتيش-شعبة الرقابة الصحية) من ضبط (11) عجلة حمل كبيرة محملة بالأدوية المخالفة لضوابط وشروط وزارة الصحة".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد متابعة خط سير تلك العجلات في (ناحية الراشدية) على الطريق الرئيسي شمالي شرق العاصمة"، مشيرة الى أنه "تم اعتقال سائقي تلك حيث تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



