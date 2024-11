مع قرب الذكرى الخامسة لمجزرة الزيتون.. اعتقال الناشطة دعاء الأسدي في ذي قار

2024-11-25 23:50:06 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار/ المدى في إطار سلسلة الاعتقالات التي ينفذها قائد شرطة ذي قار الجديد نجاح العابدي، والذي تدور حولها شكوك، تم القبض على الناشطة دعاء الأسدي، وهي إحدى أبرز الشخصيات في حراك تشرين 2019 بالمحافظة. الأسدي، التي لم تتوقف عن نشاطها الاحتجاجي منذ اندلاع التظاهرات، سواء عبر منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو حضورها الميداني في ساحة […]

