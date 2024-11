مشاجرة بالسلاح الابيض داخل مدرسة اهلية في الشطرة تنتهي باصابة اثنين احدهم بحالة خطرة

2024-11-25 23:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر امني في ذي قار عن مشاجرة بين طلبة داخل ثانوية اهلية في مدينة الشرطة مما دفع احد الطلبة الى طعن اثنين بسكين ممن تشاجر معهم. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية عن قيام احد الطلبة بعد مشاجرته مع اثنين من الطلاب للخروج من البناية وجلب ابيه وعمه...

