2024-11-26 00:09:03 - المصدر: ايشان

حثّ وزير مالية الكيان، سموتريتش، على “احتلال” قطاع غزة، وتقليل عدد سكانه إلى أقل من النصف، بعد تهجيرهم. ونقلت هيئة البث الصهيونية عن سموتريتش: “يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم”. وأضاف: “لدينا فرصة مع إدارة ترمب لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف”.

ظهرت المقالة لم يكتفِ بقتلهم.. الكيان يحث على تهجير سكان غزة وتقليل عددهم لأقل من النصف أولاً على ايشان.



