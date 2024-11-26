وزير الخارجية: العراق يعمل مع الدول العربية والإسلامية على إيقاف تهديدات الكيان الصهيوني

2024-11-26 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازاكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان العراق يلعب دورا محوريا في المنطقة، فيما اشار الى ان الكيان الصهيوني يعمل على توسيع الحرب.وقال حسين لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الجامعة العربية اتخذت قرارا بدعم الموقف العراقي ورفض التهديدات الصهيونية"، مبينا ان "دور العراق في المنطقة محوري".واضاف ان "الدور المحوري للخارجية والحكومة العراقية يتعلق بدعم واضح وكامل للقضية الفلسطينية والشعب اللبناني"، مشيرا الى ان "الخارجية العراقية قدمت طروحات منذ البداية من خطورة توسيع رقعة الحرب".وتابع ان "الخارجية كانت تشير الى ان هناك سياسة معينة في تل ابيب لتوسيع رقعة الحرب وحصل ذلك، حيث انتقلت الحرب من غزة الى لبنان والان مع وجود محاولات لنقلها الى اماكن اخرى".واكد ان "الخارجية تعمل مع الدول المحيطة والعربية والاسلامية، على ايقاف هذه التهديدات وتوسيع رقعة الحرب".